У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 11 березня

Ілюстративне фото (ООС)

Обстрілів з початку доби не зафіксовано

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі від початку доби понеділка, 11 березня, обстрілів не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Також повідомляється, що минулої доби, 10 березня, російські окупаційні війська вогонь по позиціях Об'єднаних сил не відкривали.

"Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, військові Збройних сил України у суботу, 9 березня, затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який заявив про бажання перейти на бік України.

Раніше українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) зафіксувала факти обстрілу житлового району населеного пункту Щастя Луганської області.