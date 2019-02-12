У штабі ООС розповіли про обстановку на Донбасі 12 лютого

Обстрілів від початку доби не було

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток вторника, 12 февраля, обстрелов со стороны боевиков не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Что касается обстановки за прошедшие сутки, 11 февраля российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе восемь раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности, велись обстрелы в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток". Противник применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гнутово, Пески, Павлополь.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстреливали позиции ООС у Новотошковского, Крымского и Хутора Вильный.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - проинформировали в штабе.

В ответ украинские подразделения, применили дежурные огневые средства. В результате, по данным разведки, 11 февраля одного оккупанта уничтожили и одного ранили.

Напомним, недавно на блокпосте боевиков "ДНР" скончался пожилой мужчина. Он ожидал перехода через блокпост в селе Кременец, временно оккупированном российско-террористическими вооруженными формированиями.