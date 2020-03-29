У штабі ООС розповіли про винятки на обмеження перетину лінію розмежування

На Донбасі після 22 березня тимчасово припинено пропуск через лінію розмежування на Донбасі, однак штаб операції Об'єднаних сил розглянув певні винятки. Про це передає прес-центр ООС.

Зокрема, командування ОС дало понад 120 дозволів на її перетин з огляду на важливі життєві обставини.

"Командування Об’єднаних сил з розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян та в разі виникнення важливих життєвих обставин надає дозвіл на перетин лінії розмежування. Зокрема, протягом цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що підставами для пропуску громадян переважно були тяжкі хвороби або смерть рідних та необхідність возз’єднання сімей. Натомість, за інформацією штабу, представники окупаційних збройних формувань не вважали ці причини вагомими та не пропускали людей.

Так, на КПВВ "Станиця Луганська" днями бойовики не пропустили сім’ї з дітьми, вагітну жінку та тяжкохворих літніх людей. Прикордонники зі складу ООС допомогли цим українцям повернутися на підконтрольну територію.

"Своїми діями окупанти вкотре продемонстрували цинічне ставлення до прав та безпеки мирних мешканців", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, незодавно троє жителів з анексованого Криму намагалися виїхати в Україну, але були затримані на кордоні за нібито порушення самоізоляції через коронавірус.