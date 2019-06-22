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У Міноборони повідомили про поранення військового на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    22.06.2019 - 16:03
У Міноборони повідомили про поранення військового на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 3 рази застосовували заборонене озброєння

Від початку доби, 22 червня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу постраждав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:00 російсько-окупаційні війська 9 разів відкривали вогонь по позиціям підрозділів Об'єднаних сил. У трьох випадках ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів калібру 82 та 120 мм, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї російські найманці били по українським позиціям в районі населених пунктів Нижньотепле, Південне, Водяне, Старогнатівка, Широкине, Красногорівка, Гнутове та Павлопіль.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення. Наразі український військових перебуває у медичному закладі, стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

Ситуація на Донбасі станом на 22 червня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 22 червня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час перетину контрольного пункту "Станиця Луганська" на Донбасі помер цивільний. Чоловіку, який йшов з боку окупованої території Луганської області, стало погано при підході до КПВВ. За попередніми даними чоловік помер від обширного інсульту.

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