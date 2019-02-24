У штабі ООС назвали площу розмінованої за тижень території Донбасу

Сапери розмінували понад 37 га території та ліквідували 70 пожеж

На Донбассе в течение последнего спасатели и самери со склада Объединенных сил очистили от взрывчатки 37, 25 га территории. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

В целом в Донецкой и Луганской областях на этой территории обнаружено и обезврежено 166 взрывоопасных предметов. Было осмотрено также пункты пропуска на линии соприкосновения.

Кроме того, за неделю на Донбассе ликвидировано 70 пожаров. Спасатели обеспечивали также работу пунктов оказания помощи населению на КПВВ, на которых оказана помощь 390 лицам.

Напомним, утром 18 февраля 2019 в центре оккупированного Донецка произошли три взрыва. Взрывы прогремели на бульваре Пушкина в центральной части города. Отметим, что в данном районе находится отель, в котором проживают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Несколькими днями ранее, 16 февраля стало известно, что вблизи поселка Пески Донецкой области в результате взрыва во время разминирования погиб работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Еще трое правоохранителей получили серьезные ранения.