Штаб уточнив дату відкриття КПВВ на Донбасі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі відкриються з 10 червня. Штаб операції Об'єднаних сил (ООС) підтвердив дату відновлення роботи пунктів пропуску.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками наради у Володимира Зеленського.

Повідомляється, що на нараді у Зеленського в штабі ООС зазначили, що з 10 червня готуються до відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що в Україні третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків COVID-19. Така тенденція загрожує погіршенням епідеміологічної ситуації.

"Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, бо сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що пункти пропуску на Донбасі запрацюють після 10 червня, а відкривати КПВВ будуть вибірково.

Водночас у коментарі РБК-Україна в силових відомствах уточнювали, що деталі роботи КПВВ будуть відомі вже після того, як з'явиться наказ командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.