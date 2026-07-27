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Штаб, занимающийся обменами пленных, заявил об информационной атаке

21:30 27.07.2026 Пн
2 мин
Что скрывается за новой волной вбросов?
aimg Анастасия Никончук
Фото: обмен пленными (Telegram-канал Владимира Зеленского)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил об усилении информационных атак. В ведомстве опровергли сообщения о якобы смене руководства и призвали доверять только официальным источникам информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления разведки МО Украины в Telegram.

В ведомстве отметили, что в информационном пространстве распространяются сообщения о якобы кадровых изменениях в руководстве Координационного штаба.

Там подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности и носит манипулятивный характер.

Что заявили в штабе

В Координационном штабе сообщили, что его руководитель генерал-лейтенант Олег Иващенко, заместитель Андрей Юсов, секретарь штаба и руководитель рабочей группы по обменам бригадный генерал Дмитрий Усов продолжают выполнять свои обязанности и работают над возвращением украинских военных и гражданских из российского плена.

В ведомстве напомнили, что по поручению президента Украины продолжается переговорный процесс по организации следующих обменов.

Кроме того, ежедневно проходят встречи с семьями пленных, ведется обработка новой информации, функционируют информационная система и личный кабинет, продолжается международная работа и реализация проектов поддержки семей, а также инициатив серии "Хочу", направленных на пополнение обменного фонда.

К чему призвали украинцев

В Координационном штабе заявили, что распространение ложной информации свидетельствует о попытках сорвать или дискредитировать его работу.

В завершение украинцев призвали пользоваться исключительно официальными и проверенными источниками информации, чтобы не стать жертвами информационных манипуляций.

Напоминаем, что ранее Центр противодействия дезинформации сообщил о новом фейке российской пропаганды, в котором утверждалось о якобы разгроме подразделений Сил территориальной обороны на Лиманском направлении. В ЦПД отметили, что для создания поддельного видео был использован искусственно сгенерированный голос, а сама информация не соответствует действительности.

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