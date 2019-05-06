Зі Шрі-Ланки після терактів видворили понад 600 іноземців

Фото: на місці вибуху на Шрі-Ланці (twitter.com/AzzamAmeen)

Близько 200 представників ісламського духовенства вислали з країни через прострочені візи

Влада Шрі-Ланки з 21 квітня вислали понад 600 іноземців, зокрема близько 200 представників ісламського духовенства. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Шрі-Ланки Ваджира Абеївардена, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Міністр заявив, що священнослужителі були оштрафовані та вислані з країни, оскільки у них були прострочені візи.

"Враховуючи поточну ситуацію в країні, ми переглянули візову систему і ухвалии рішення посилити візові обмеження для релігійних проповідників", - розповів Абеївардена.

Раніше повідомлялося, що десяткам тисяч працівників служб безпеки на Шрі-Ланці наказано обстежити школи напередодні їх відкриття після канікул, які були продовжені після серії терактів.

Нагадаємо, в неділю, 5 травня, на Шрі-Ланці другий тиждень поспіль було скасовано недільні служби в католицький храмах. Католицька церква ухвалила відповідне рішення після того, як власті повідомили про нові заплановані атаки бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

21 квітня на Шрі-Ланці сталася серія вибухів на території трьох церков і трьох готелів. У результаті терактів, за офіційною інформацією, загинули 253 людини. Відповідальність за вибухи взяла на себе ІДІЛ.