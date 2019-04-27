На Шрі-Ланці затримали чоловіка з великою кількістю вибухівки

У місті Трінкомалі військово-морські сили Шрі-Ланки провели затримання чоловіка у якого було з собою 6,5 кілограмів вибухівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал First News Twitter.

Повідомляється, що в результаті обшуку правоохоронці знайшли підозрюваного у 51 шашку гелигнита, кожна з яких важить близько 130 грам, 8 метрів гнота, а також 215 детонаторів.

В даний час військово-морські сили передали підозрюваного разом з вилученим мотоциклом і вибуховими речовинами поліцейським.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали трьох осіб з вибухівкою недалеко від залізничної станції в Коломбо. У затриманих було вилучено 1 кг вибухової речовини С-4.

Раніше влада Шрі-Ланки попередили про загрозу терактів у мечетях острова, в зв'язку з цим були прийняті додаткові заходи безпеки.

Крім того, посольство США попередило, що в майбутні вихідні можуть бути здійснені нові атаки на Шрі-Ланці на громадські місця і церкви.

Також 26 квітня у ході спецоперації на острові пролунало три вибухи. Під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.