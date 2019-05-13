ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Шрі-Ланці заблокували соцмережі після нападів на мусульман

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 08:46
На Шрі-Ланці заблокували соцмережі після нападів на мусульман
Ілюстративне фото (twitter.com/Rocketnews1)

На Шрі-Ланці невідомі розгромили мечеті і магазини мусульман

На Шри-Ланці після нападів на мусульман тимчасово заблокували соціальні мережі та месенджери. Про це повідомляє місцеве видання Ada Derana.

Повідомляється, що влада вирішила тимчасово заблокувати Whatsapp, Viber і Facebook. Дана міра була викликана радикальною пропагандою і наступними заворушеннями. Крім того, повідомляється, що в чотирьох районах Шрі-Ланки ввели комендантську годину.

За даними Reuters, напередодні кілька десятків людей розгромили мечеті і магазини, якими володіють мусульмани. Передбачається, що інцидент стався через конфліктної ситуації в одній із соціальних мереж.

Нагадаємо, в квітні на Шрі-Ланці сталася серія терактів, в тому числі в католицьких церквах під час святкування Великодня. В результаті загинули, щонайменше, 250 осіб і ще близько 500 постраждали.

У зв'язку з цим влада тимчасово блокувала соцмережі і месенджери. Поліція затримала 40 осіб. Після терактів у країні заборонили носити одяг, що закриває обличчя. Відповідальність за вибухи взяло терористичне угрупування "Ісламська держава".

 

На Шрі-Ланці вперше після терактів католицькі церкви провели недільні служби
Новини України соцсетиШри-Ланканападения на женщин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся