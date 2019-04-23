ru
ua

На Шрі-Ланці назвали теракти помстою за Нову Зеландію


Теракти на Шрі-Ланці місцева влада вважає відповіддю на розстріли мусульман

Теракти на Шрі-Ланці стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії у середині березня. Про це заявив міністр оборони країни Руван Війевардене у зверненні до парламенту, передає Hindu.com.

За словами Війевардене, попередні результати розслідування вказують на зв'язок підривів терористів-смертників на Шрі-Ланці і розстрілів в мечетях Крайстчерча і Лінвуда. Він також назвав теракти 21 квітня помстою ісламістів за масове вбивство мусульман у Новій Зеландії.

Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча сталися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, за останніми даними, число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Число загиблих в терактах на Шрі-Ланці вже перевищило 320 осіб. Сьогодні стало відомо, що спецслужби США попереджали місцеву владу про можливі теракти. До серії вибухів причетні терористи екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman (NTJ).

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського У КНДР повідомили про випробування нової тактичної зброї
Читати всі новини