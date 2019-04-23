На Шрі-Ланці назвали теракти помстою за Нову Зеландію

Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (First News)

Теракти на Шрі-Ланці місцева влада вважає відповіддю на розстріли мусульман

Теракти на Шрі-Ланці стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії у середині березня. Про це заявив міністр оборони країни Руван Війевардене у зверненні до парламенту, передає Hindu.com.

За словами Війевардене, попередні результати розслідування вказують на зв'язок підривів терористів-смертників на Шрі-Ланці і розстрілів в мечетях Крайстчерча і Лінвуда. Він також назвав теракти 21 квітня помстою ісламістів за масове вбивство мусульман у Новій Зеландії.

Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча сталися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, за останніми даними, число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Число загиблих в терактах на Шрі-Ланці вже перевищило 320 осіб. Сьогодні стало відомо, що спецслужби США попереджали місцеву владу про можливі теракти. До серії вибухів причетні терористи екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman (NTJ).