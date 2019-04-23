ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Шрі-Ланці назвали теракти помстою за Нову Зеландію

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 12:44
На Шрі-Ланці назвали теракти помстою за Нову Зеландію
Фото: місце вибуху на Шрі-Ланці (First News)

Теракти на Шрі-Ланці місцева влада вважає відповіддю на розстріли мусульман

Теракти на Шрі-Ланці стали помстою ісламістів за розстріли в Новій Зеландії у середині березня. Про це заявив міністр оборони країни Руван Війевардене у зверненні до парламенту, передає Hindu.com.

За словами Війевардене, попередні результати розслідування вказують на зв'язок підривів терористів-смертників на Шрі-Ланці і розстрілів в мечетях Крайстчерча і Лінвуда. Він також назвав теракти 21 квітня помстою ісламістів за масове вбивство мусульман у Новій Зеландії.

Нагадаємо, масові розстріли в мечетях Крайстчерча сталися 15 березня. Не менше сорока осіб загинули на місці події, за останніми даними, число загиблих досягло 50. За звинуваченням в організації теракту заарештований 28-річний австралієць Брентон Харрісон Таррант, який знімав розстріли на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Число загиблих в терактах на Шрі-Ланці вже перевищило 320 осіб. Сьогодні стало відомо, що спецслужби США попереджали місцеву владу про можливі теракти. До серії вибухів причетні терористи екстремістського угрупування Nations Thawahid Jaman (NTJ).

Поліція Шрі-Ланки затримала 40 підозрюваних в організації терактів
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Новая ЗеландияШри-ЛанкаТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся