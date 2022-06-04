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На Шрі-Ланці заарештований пасажирський літак "Аерофлоту"

Літак Airbus A330 (Фото: frequentflyers.com)
Автор: Константин Широкун

Комерційний суд Коломбо заарештував пасажирський літак Airbus A330, що належить авіакомпанії "Аерофлот". Згідно рішення суду, повітряному судну заборонили вилітати зі Шрі-Ланки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsFirst.

Російський літак затриманий після розгляду скарги, поданої компанією Celestial Aviation Trading Limited, яка надавала літак в лізинг "Аерофлоту". Арешт на літак діє до 16 червня. У зв'язку з арештом "Аерофлот" не зміг виконати зворотний рейс з Коломбо в Москву на літаку Airbus A330.

Нагадаємо, на початку квітня США заборонили експорт запасних частин для літаків трьох російських авіакомпаній - "Аерофлоту", Azur Air і Utair.

Зазначимо, раніше Єврокомісія заборонила 21 російській авіакомпанії, включаючи "Аерофлот", польоти в країни ЄС.

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