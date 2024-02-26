ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Еще одна страна решила выслать со своей территории россиян

Понедельник 26 февраля 2024 19:10
UA EN RU
Еще одна страна решила выслать со своей территории россиян Иллюстративное фото: Шри-Ланка прекратит выдачу виз россиянам (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Власти Шри-Ланки отменяют визы для сотен тысяч россиян, которые там находятся там после вторжения РФ в Украину. Миграционная служба сообщила, что граждане РФ должны уехать в ближайшие две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

По данным издания, за последние два года после начала полномасштабной войны в Украину на Шри-Ланку прибыли более 288 000 россиян. Однако пока неизвестно, сколько россиян продлили свое пребывание свыше 30-дневной продолжительности туристической визы.

Поэтому было решено, что они должны уехать в ближайшие две недели, начиная с 23 февраля, за пределы Шри-Ланки.

В министерстве туризма Шри-Ланки заявили, что они начали получать жалобы на некоторых российских туристов, ведущих незарегистрированный и незаконный бизнес в южной части страны.

Недавно на Шри-Ланке произошел скандал на фоне бешеной негативной реакции в социальных сетях на российские предприятия, ведущие политику "лишь для белых".

"Эти предприятия включают бары, рестораны, водные виды спорта и услуги по аренде транспортных средств", – пишет издание.

Ранее сообщалось, что Чехия больше не будет выдавать визы и виды на жительство россиянам и белорусам из-за вторжения в Украину.

Визы для россиян

Из-за российского вторжения в Украину россиянам стало сложнее получить шенгенские визы во многие страны, а в отдельные - вообще невозможно. РБК-Украина сообщало, какие страны продолжают выдавать больше всего виз россиянам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Шри-Ланка Война России против Украины
NEWS
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
DAILY
Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению