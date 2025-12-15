Шри-Ланка может стать новым каналом финансирования войны России против Украины

По словам дипломата, государственная нефтяная корпорация Шри-Ланки обсуждает не только поставки сырой нефти, но и поставки сжиженного природного газа (СПГ) и модернизацию нефтеперерабатывающего завода, чтобы обеспечить стабильное использование российского энергоресурса.

"Пока никаких соглашений не подписано, но переговоры продолжаются. Мы передали соответствующее предложение", - отметила Гунасекера.

Эксперты отмечают, что такое сотрудничество может стать еще одним каналом для финансирования российской агрессии против Украины, поскольку продажа энергоресурсов позволяет Кремлю получать валютные поступления для ведения войны. Параллельно это подчеркивает, что Россия продолжает искать альтернативные рынки для обхода европейских санкций.

Украина и международные партнеры подчеркивают необходимость блокирования таких схем, чтобы не давать Москве возможности получать дополнительные финансовые ресурсы для войны.