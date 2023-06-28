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Шпионил за военным аэродромом. В Словении задержали россиянина

Фото: в Словении задержали россиянина, который шпионил на аэродроме (slovenskavojska.si)
Автор: Константин Широкун

В Словении полиция и Служба разведки расследуют дело с участием россиянина, который пытался сфотографировать технику и имущество на аэродроме вооруженных сил страны в городе Церкле-о-Крки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTV Slovenija.

Сообщается, что 4 июня во время дня открытых дверей на аэродроме в одном из ангаров был замечен молодой человек, который фотографировал военную технику и помещение. Заходить в помещения посетителям мероприятия запрещалось. В ситуацию вмешалась военная полиция, и фотографа задержали.

По неофициальной информации, задержанным оказался студент, который учится в Ново-Место, что в соседнем регионе. Мужчину задержали, допросили и отпустили.

В Министерстве обороны Словении подтвердили, что необычную активность одного из посетителей дня открытых дверей аэропорта в Церкове-о-Крке тщательно проверили.

В Европе увеличилось количество шпионов в пользу РФ

В последние годы в Европе участилось количество попыток шпионажа россиянами. Так, на фоне войны в Украине Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям России. Берлин считает, что они будут происходить именно на их территории.

Также за последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.

Также угроза шпионажа со стороны России и Китая остается высокой в Швейцарии. Российские шпионы, которые охотятся за военными данными, часто действуют под дипломатическим прикрытием.

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