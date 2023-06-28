Шпионил за военным аэродромом. В Словении задержали россиянина

Сообщается, что 4 июня во время дня открытых дверей на аэродроме в одном из ангаров был замечен молодой человек, который фотографировал военную технику и помещение. Заходить в помещения посетителям мероприятия запрещалось. В ситуацию вмешалась военная полиция, и фотографа задержали.

По неофициальной информации, задержанным оказался студент, который учится в Ново-Место, что в соседнем регионе. Мужчину задержали, допросили и отпустили.

В Министерстве обороны Словении подтвердили, что необычную активность одного из посетителей дня открытых дверей аэропорта в Церкове-о-Крке тщательно проверили.

В Европе увеличилось количество шпионов в пользу РФ

В последние годы в Европе участилось количество попыток шпионажа россиянами. Так, на фоне войны в Украине Германия готовится к более агрессивным шпионским операциям России. Берлин считает, что они будут происходить именно на их территории.

Также за последние несколько лет латвийским силовикам удалось поймать нескольких мужчин, помогавших спецслужбам России и Беларуси. Шпионы в основном следили за военной инфраструктурой страны.

Также угроза шпионажа со стороны России и Китая остается высокой в Швейцарии. Российские шпионы, которые охотятся за военными данными, часто действуют под дипломатическим прикрытием.