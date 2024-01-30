Шпионил за Третьей штурмовой бригадой ВСУ: в Киеве задержали агента ФСБ

Как выяснили правоохранители, в первую очередь, фигурант пытался выявить и передать стране-агрессору локации запасных командных пунктов Третьей штурмовой бригады и штаба Сухопутных войск ВСУ.

Также он "сливал" оккупантам координаты ключевых энерго- и теплогенерирующих предприятий, которые обеспечивают светом и отоплением большую часть гражданской инфраструктуры столицы.

По данным киберспециалистов СБУ, в его "отчетах" ФСБ проходила информация как об электроподстанциях и магистральных линиях электропередач, так и о котельных КП "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что разведомости были нужны захватчикам для подготовки новой серии прицельных ударов по военной и критической инфраструктуре Украины.

Вместе с этим, по указанию российской спецслужбы, ее агент пытался устроиться на оборонный завод в столичном регионе. Для выполнения этой задачи фигурант подготовил резюме и направил его в кадровое подразделение стратегического предприятия.

В случае получения должности злоумышленник планировал собирать тайную информацию о видах и количестве вооружений, производимых на мощностях оборонного объекта.

Однако сотрудники СБУ разоблачили враждебные намерения, задокументировали преступную деятельность российского агента и задержали его во время выполнения разведывательной задачи.

Фото: СБУ в Киеве задержала агента ФСБ (t.me/SBUkr)

По данным следствия, задержан 52-летний житель столицы, которого осенью 2023 года дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ.

С начала коммуникация киевлянина с должностным лицом спецслужбы РФ проходила через один из прокремлевских Telegram-каналов. В дальнейшем представитель ФСБ общался со своим агентом в анонимном чате популярного мессенджера.

Чтобы выявить локацию потенциальных целей для врага, предатель обходил улицы Киева и его окрестности и скрыто фотографировал "нужные" объекты.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, недавно мы сообщали о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

Накануне стало известно, что Служба безопасности Украины в Донецкой области задержала российского агента, готовившего серию ракетно-артиллерийских ударов врага по штабам ВСУ вблизи Авдеевки.