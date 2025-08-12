Шпионил с камерой в коробке из-под сока: СБУ разоблачила российского информатора

СБУ разоблачила очередного российского информатора на Днепропетровщине, который помогал оккупантам корректировать ракетно-дроновые удары по Павлограду и отслеживал движение военных эшелонов Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, 30-летний безработный местный житель попал в поле зрения врага через Телеграмм-каналы, которые предлагали "легкие заработки".
После вербовки мужчина обходил прифронтовой город и его окрестности, фиксируя запасные командные пункты украинских защитников и расположение комплексов противовоздушной обороны.
Особое внимание он уделял грузовым эшелонам ВСУ - определял их количество, вооружение и направления движения.
Фото: СБУ задержала информатора РФ, который корректировал атаки по Павлограду (t.me/SBUkr)
Для этого злоумышленник установил возле железнодорожного пути телефонную камеру со скрытым павербанком и удаленным доступом для кураторов. Устройство было замаскировано в коробку из-под сока.
Сотрудники СБУ задержали информатора "на горячем", когда тот прятал шпионское устройство возле путей.
Одновременно был проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности украинских военных локаций.
Следователи сообщили подозреваемому о нарушении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - за несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении военных в военное время.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что вечером во вторник, 5 августа, в Житомире прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб, другой - получил ранения. Позже стало известно, что взорвалось самодельное устройство, установленное на улице неизвестными.
Кроме этого, контрразведка СБУ предотвратила теракт в Днепре. Российский агент была задержана "на горячем", когда она планировала установить взрывчатку в административном здании правоохранительных органов в центре города.