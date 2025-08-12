Шпионил с камерой в коробке из-под сока: СБУ разоблачила российского информатора

Детали дела

По данным следствия, 30-летний безработный местный житель попал в поле зрения врага через Телеграмм-каналы, которые предлагали "легкие заработки".

После вербовки мужчина обходил прифронтовой город и его окрестности, фиксируя запасные командные пункты украинских защитников и расположение комплексов противовоздушной обороны.

Особое внимание он уделял грузовым эшелонам ВСУ - определял их количество, вооружение и направления движения.

Фото: СБУ задержала информатора РФ, который корректировал атаки по Павлограду (t.me/SBUkr) Для этого злоумышленник установил возле железнодорожного пути телефонную камеру со скрытым павербанком и удаленным доступом для кураторов. Устройство было замаскировано в коробку из-под сока.

Сотрудники СБУ задержали информатора "на горячем", когда тот прятал шпионское устройство возле путей.

Одновременно был проведен комплекс мероприятий по обеспечению безопасности украинских военных локаций.

Что грозит

Следователи сообщили подозреваемому о нарушении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины - за несанкционированное распространение информации о перемещении и размещении военных в военное время.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит до 12 лет лишения свободы.