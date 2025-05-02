Шпионили за ВСУ под видом волонтеров: агентов РФ приговорили к 15 годам тюрьмы

Как выяснили правоохранители, фигуранты - это местная безработная и ее сожитель, которые корректировали ракетно-бомбовые удары РФ по Харьковской области. Для конспирации агенты выдавали себя за волонтеров, помогающих бездомным животным.

Для убедительности "легенды" предатели обустроили в собственном дворе импровизированный приют. Чтобы скрыто собирать координаты для огневого поражения, они искали информацию для врага под видом поездок в поисках брошенных животных.

Дополнительную информацию предатели "втемную" выспрашивали у местных жителей, с которыми встречались во время "волонтерских" поездок. Среди основных целей, которые интересовали врага, были запасные командные пункты и блокпосты Сил обороны, а также медучреждения, где находились на лечении раненые воины.

Контрразведка СБУ разоблачила агентурную пару, задокументировала их преступления и задержала по месту жительства возле Харькова в феврале этого года.

По данным следствия, оккупанты дистанционно завербовали обоих предателей через их односельчанина, который еще с 2014 года воюет против украинских войск на востоке нашего государства.

По материалам Службы безопасности коллегия судей признала обоих агентов виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).