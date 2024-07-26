Шпион, выйди вон. Тренер футбольной сборной отстранена от Олимпиады из-за применения дронов

Национальный олимпийский комитет Канады решил отстранить от должности главного тренера женской футбольной сборной Беверли Пристман. Ее подозревают в шпионаже за соперниками с помощью квадрокоптеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

"Кленовые листья" остались без тренера посреди футбольного турнира на Олимпийских играх. Действующие олимпийские чемпионки начали соревнования победой над Новой Зеландией (2:1).

Штаб Пристман, очевидно, долгое время шпионил за соперниками. Сама тренер после первых сообщений заявила, что не знала о ненадлежащих действиях своих помощников. В частности, она на фоне обвинений решила пропустить матч против новозеландок, но теперь ее отстранили функционеры после получения новых данных об использовании дронов.

"На фоне этого Canada Soccer приняла решение отстранить главного тренера женской национальной сборной по футболу Бев Пристман от работы до конца Олимпийских игр в Париже и до завершения недавно объявленной нами независимой проверки", – говорится в заявлении НОК Канады.

Спортивно-шпионский скандал вспыхнул перед стартом Олимпиады-2024, когда вблизи тренировочной базы женской сборной Новой Зеландии задержала мужчину за съемку занятий океаниками с помощью дрона. Им оказался аналитик канадской сборной Джоуи Ломбарди. Его вместе с ассистенткой главного тренера Жасмин Мандер выгнали из олимпийской делегации.

Женская сборная Канады и Олимпийские игры

"Кэнакс" – одни из мировых грандов. Олимпиада этого года стала для команды пятой в истории после дебюта в Пекине-2008.

Канадская сборная трижды финишировала с олимпийскими медалями. В частности, после "бронзы" в Лондоне и Рио-де-Жанейро "кленовые листья" завоевали золотые награды в Токио (2021). Пресса предположила, что уже на Олимпиаде в Японии канадцы шпионили за соперниками.

На Играх-2024 женская сборная Канады проведет еще два матча группового этапа. 28 июля канадки встретятся со сборной Франции, а 31 июля будут противостоять Колумбии.