Похоже на Корейскую войну. NYT спрогнозировало, как может выглядеть перемирие между Украиной и РФ

Сделка о перемирии между Украиной и Россией может предусматривать, что враг останется на захваченных территориях. В то же время, вопрос о гарантиях безопасности для нашей страны остается открытым.

Как пишет издание, большинство чиновников из окружения Байдена и Трампа, по крайней мере в частном порядке, признают, что Россия, скорее всего, сохранит свои войска на 20% территории Украины, которую она ныне оккупировала. Это может происходить в рамках перемирия, подобного тому, которое остановило, но не закончило Корейскую войну в 1953 году.

При этом самая сложная часть любого соглашения - это соглашение о безопасности. Речь идет о том, кто может гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не воспользуется прекращением боевых действий, чтобы перевооружиться, набрать и обучить новые силы, извлечь уроки из ошибок последних трех лет и снова вторгнуться в страну.

В частности, советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что команда Байдена провела последний год, "создавая архитектуру" для обеспечения этой безопасности.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский, как пишет NYT, подозревает, что это только разговоры. Помня о том, что никто не обратил особого внимания на соглашение о безопасности 1994 года, которое Украина подписала, в частности, с США, Великобританией и Россией. Он говорит, что только членство в НАТО удержит Путина от нового нападения. Зеленский утверждает, что вступление в Альянс не только в интересах Украины, но и в интересах Европы.

"Россия - враг, и она может прийти в любую страну Европы и оккупировать ее", - заявил он в последние дни.

NYT пишет, что прекращение огня может быть обеспечено европейскими миротворческими силами, которые, скорее всего, возглавят британские, немецкие и французские войска. По словам двух высокопоставленных чиновников Байдена, ключевым моментом будет то, захочет ли Трамп сохранить за Соединенными Штатами их центральную роль, которая заключается в предоставлении разведданных, оружия и разрешения Украине наносить удары по российской территории в непосредственной близости от границы с Украиной.

Салливан же настаивает на том, что для Трампа крайне важно продолжить военную поддержку.

Россияне в свою очередь, хотят гораздо более крупной сделки - такой, при которой Соединенные Штаты выведут свои вооружения и войска из Европы. И в этом вопросе Трамп хранит молчание.