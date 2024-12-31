Financial Times прогнозирует завершение войны в Украине в следующем году

Украина и Российская Федерация (РФ) могут заключить мирное соглашение в 2025 году. Но для этого 47-му президенту Соединенных Штатов Америк (США) Дональду Трампу придется усилить поддержку Киева и давление против Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Financial Times (FT) на следующий год.

Как пишет FT, для того, чтобы достичь завершения полномасштабной войны в Украине, Штатам придется угрожать более жесткими санкциями против России, а также усилить поддержку Киева. Это позволит убедить Кремль серьезно отнестись к мирным переговорам.

В то же время союзники США будут убеждать Трампа не снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, по крайней мере на начальном этапе.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, согласится на фактический, но не юридический контроль России над временно оккупированными территориями, в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке Вашингтона.

В конце концов вступление Украины в НАТО будет якобы заморожено.

Конец войны между Украиной и Россией

Во время избирательной кампании Трамп уже неоднократно касался вопроса полномасштабной войны в Украине. В частности он утверждал о том, что способен завершить ее "за первые 24 часа своего президентства". В то же время эксперты считают, что план республиканца только формируется.

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал завершение полномасштабной войны в Украине приоритетом для Стамбула в следующем году.

Подробнее о том, чего ждать на фронте и возможны ли переговоры в 2025 году между Украиной и Россией - читайте в материале РБК-Украина.