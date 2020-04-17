На сходження Благодатного вогню не пустять паломників

Під час сходження Благодатного вогню в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі буде обмежена кількість учасників у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це Twitter повідомило Посольство Ізраїлю в Україні.

Наголошується, що цього року церемонія пройде без участі паломників.

"У цю суботу, 18 квітня, в храмі Гроба Господнього, відбудеться церемонія сходження Благодатного вогню. Цього року вона пройде без присутності паломників і з обмеженою кількістю учасників через коронавірус", - повідомили в посольстві.

При цьому сходження Благодатного вогню можна буде подивитися в прямій трансляції з храму.

Зазвичай вогонь доставляють у всі православні країни, де святкується Великдень, у тому числі і в Україну, але цьогорыч через коронавірус Великдень в Україні буде святкуватися в умовах карантину - віруючих закликають залишатися вдома і дивитися богослужіння в інтернеті чи по телевізору.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України побоюються, що масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті в стримування епідемії COVID-19 завдяки карантину.

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамових територіях незважаючи на карантин.

Як повідомляло РБК-Україна, Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) вирішив відмовитися від загальних присвят під час Великодніх свят в храмах і на прихрамових територіях.

Також повідомлялося, що у Львові на час Великодніх свят закриють для віруючих всі храми.