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Шойгу снова "инспектировал" оккупантов в Украине

Фото: глава Минобороны РФ Сергей Шойгу (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны России Сергей Шойгу "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

Сообщается, что на командном пункте группировки "Восток" Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям группировок оккупационных войск.

Он также обратил внимание на организацию обеспечения захватчиков, организации фортификационных работ и создании условий для "безопасного" размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Напомним, в прошлый раз Шойгу "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации" 22 декабря.

А до этого росссийские СМИ отчитывались об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиции российских подразделений, но оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

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