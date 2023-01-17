Шойгу снова "инспектировал" оккупантов в Украине

Сообщается, что на командном пункте группировки "Восток" Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиям группировок оккупационных войск.

Он также обратил внимание на организацию обеспечения захватчиков, организации фортификационных работ и создании условий для "безопасного" размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Напомним, в прошлый раз Шойгу "проинспектировал" оккупационные войска в зоне проведения так называемой "спецоперации" 22 декабря.

А до этого росссийские СМИ отчитывались об очередных "инспекциях" Шойгу передовых позиции российских подразделений, но оказалось, что он находился в 75 километрах от линии фронта (в районе населенного пункта Армянск во временно оккупированном Крыму).

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