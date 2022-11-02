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Шойгу соберется с белорусскими военными для обсуждения плана совместных действий

Фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (function.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

В среду 2 ноября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу пройдет заседание совместной коллегии военных ведомств Беларуси и России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Коллегию проведут с помощью видеоконференцсвязи. Сообщается, что одной из важнейших тем обсуждения станет взаимодействие органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России по противодействию "попыткам фальсификации истории".

Также будут определены приоритеты совместной деятельности на 2023 год.

"На заседании планируют обсудить вопрос о ходе реализации плана совместных мероприятий министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2022-2024 годы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Беларусь прибудут около 9 тысяч российских солдатов в рамках совместного развертывания войск двух стран, о котором договорились президент РФ Владимир Путин и глава белорусского режима Александр Лукашенко.

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