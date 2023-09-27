Шойгу заявил, что РФ будет воевать до 2025 года. О чем на самом деле этот вброс

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что война с Украиной продлится до 2025 года. Это может быть признанием того, что россияне не способны победить в войне и рассчитывают на изменение ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, публикацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности и заявление Шойгу.

Что сказал Шойгу

Вчера российские СМИ распространили видео заседание коллегии российских генералов, на котором Шойгу назвал сроки войны, которую Россия развязала против Украины.

"Продолжаем наращивать боевую мощь, в частности путем снабжения современного вооружения и совершенствования подготовки войск с учетом опыта "специальной военной операции". Последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь намеченных целей", - сказал российский министр.

Каких именно "намеченных целей" хочет достичь российское руководство, Шойгу не уточнил, но в прошлом у представителей РФ звучали разные "цели" так называемой спецоперации. В частности, "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

РФ признает свою несостоятельность победить

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, такие заявления Шойгу могут свидетельствовать о том, что в РФ понимают свою неспособность победить в войне В то же время, как пояснил РБК-Украина эксперт, россияне надеются, что выборы в США изменят ситуацию в их пользу.

"Российское руководство ориентируется на выборы в США. Они рассчитывают, что с выборами может что-то измениться. К примеру, может победить Дональд Трамп или другой кандидат, который будет склонять Украину к переговорам и уменьшать пакеты военной помощи. Они готовятся к войне затяжной ровно на столько, на сколько им будет хватать ресурсов и на сколько они будут способны ее вести", - пояснил он.

Россиян готовят к затяжной войне

Заявление Шойгу также свидетельствует о том, что российская аудитория готовится к затяжной войне, считает Мусиенко. В Москве признают, что не могут добиться сегодня существенных побед на фронте, но война будет продолжаться.

"Российской аудитории четко говорят, что война будет продолжаться долго. Войну нужно продолжать, потому что все остальное для Путина будет поражением. Для него это будет иметь больше негатива, чем заявить российскому обществу, что нужно продолжать войну", - отметил эксперт.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности также считают, что заявление Шойгу о продолжительности войны до 2025 года не что иное, как поиск путей успокоения российского общества.

"Очередным лживым обещанием Кремль пытается успокоить российское общество, дезориентированное и отчаявшееся из-за непонимания реалий и дальнейших перспектив войны. Срок до 2025 года - такая же иллюзия, как и "взятие Киева за три дня", "победа до 9 мая" и другие предсказания так называемой спецоперации", - заявил Центр в своем Telegram-канале.

Там также напомнили, что ни одна из ранее объявленных россиянами "целей" так называемой "СВО" не была достигнута, а потому, как считают в Центе, провал авантюры Путина очевиден и его ожидает неизбежное поражение.