Шойгу заявив, що РФ воюватиме до 2025 року. Про що насправді цей вкид

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що війна з Україною буде тривати до 2025 року. Це може бути визнанням того, що росіяни не здатні перемогти у війні і розраховують на зміну ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, публікацію Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та заяву Шойгу.

Що сказав Шойгу

Вчора російські ЗМІ поширили відео засідання колегії російських генералів, на якому Шойгу назвав терміни тривалості війни, яку Росія розв'язала проти України.

"Продовжуємо нарощувати бойову міць, зокрема шляхом постачання сучасного озброєння та вдосконалення підготовки військ з урахуванням досвіду "спеціальної військової операції". Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дасть змогу досягти намічених цілей", - сказав російський міністр.

Яких саме "намічених цілей" хоче досягнути російське керівництво, Шойгу не уточнив, але в минулому в представників РФ лунали різні "цілі" так званої спецоперації. Зокрема, "денацифікація" та "демілітаризація" України.

РФ визнає свою неспроможність перемогти

На думку військового експерта Олександра Мусієнка, такі заяви Шойгу можуть свідчити про те, що в РФ розуміють свою нездатність перемогти у війні. Водночас, як пояснив РБК-Україна експерт, росіяни сподіваються, що вибори в США змінять ситуацію на їх користь.

"Російське керівництво орієнтується на вибори в США. Вони розраховують, що з виборами може щось змінитися. Наприклад, може перемогти Дональд Трамп або інший кандидат, який схилятиме Україну до перемовин і зменшуватиме пакети військової допомоги. Вони готуються до війни затяжної рівно на стільки, на скільки їм буде вистачати ресурсів і на скільки вони будуть спроможні її вести", - пояснив він.

Росіян готують до затяжної війни

Заява Шойгу також свідчить про те, що російську аудиторію готують до затяжної війни, вважає Мусієнко. У Москві визнають, що не можуть досягти сьогодні суттєвих перемог на фронті, але війна буде продовжуватися.

"Російській аудиторії чітко говорять, що війна триватиме довго. Війну треба продовжувати, бо все інше для Путіна буде поразкою. Для нього це матиме більше негативу, чим заявити російському суспільству, що треба продовжувати війну", - зазначив експерт.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також вважають, що заява Шойгу про тривалість війни до 2025 року є нічим іншим, як пошуком шляхів заспокоєння російського суспільства.

"Черговою брехливою обіцянкою Кремль намагається заспокоїти російське суспільство, яке дезорієнтоване і зневірене через нерозуміння реалій і подальших перспектив війни. Строк до 2025 року - така ж ілюзія, як і "взяття Києва за три дні", "перемога до 9 травня" та інші передбачення так званої спецоперації", - заявив Центр у своєму Telegram-каналі.

Там також нагадали, що жодної з раніше оголошених росіянами "цілей" так званої "СВО" не було досягнуто, а тому, як вважають в Центі, провал авантюри Путіна очевидний і його чекає неминуча поразка.