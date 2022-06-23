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Шойгу заявив про термінову необхідність зміцнити оборону Росії та Білорусі

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Москва, Четвер 23 червня 2022 16:14
Шойгу заявив про термінову необхідність зміцнити оборону Росії та Білорусі Фото: Сергій Шойгу, міністр оборони РФ (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Влада РФ і Білорусі має вжити негайних заходів щодо зміцнення оборони держав.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС", про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Обставини диктують необхідність вживання термінових спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави, підвищення боєготовності регіонального угруповання військ та єдиної регіональної системи ППО", - наголосив міністр.

За його словами, РФ готова надати будь-яку підтримку Білорусі в оборонній сфері.

Нагадаємо, раніше Шойгу заявляв, що Росія свідомо уповільнює наступ своїх військ в Україні.

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