Шойгу визнав застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" проти України

"Вона застосовувалася у нас під час "спеціальної військової операції" тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - заявив він.

За його словами, окупанти використовують ракети "Кинджал" для нанесення ударів по особливо важливих цілях.

При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.