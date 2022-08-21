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Шойгу визнав застосування гіперзвукових ракет "Кинджал" проти України

Фото: глава Міноборони РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Росія застосовує у війні проти України гіперзвукові ракети "Кинджал". На сьогодні російські військові застосували дані ракети вже тричі.

Про це заявив глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РБК".

"Вона застосовувалася у нас під час "спеціальної військової операції" тричі. І тричі показала свої блискучі характеристики. Характеристики, яких не має жодна подібна ракета у світі", - заявив він.

За його словами, окупанти використовують ракети "Кинджал" для нанесення ударів по особливо важливих цілях.

При цьому Шойгу похвалився, що у Ракети "Кинджал" немає аналогів у світі. За його словами, її "неможливо ні виявити, ні перехопити".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія перекинула три надзвукові літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал" на аеродром Чкаловськ Калінінградської області. Представники країни-агресора назвали такий крок "стратегічним стримуванням".

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