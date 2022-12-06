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Шойгу назвал цели массированных ударов по Украине

Фото: министр обороны России Сергей Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Елизавета Драбкина

В Министерстве обороны России назвали целью массированные ударов по Украине якобы сокрушение военного потенциала страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"Российские Вооруженные силы наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины", - сказал министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Напомним, 5 декабря россияне нанесли восьмой массированный удар по территории Украине, в результате которого погибли четыре человека, также была повреждена энергетическая инфраструктура. Всего захватчики выпустили более 70 ракет, около 60 были сбиты нашими силами ПВО.

При этом представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообил, что россияне сегодня могут снова нанести массированный удар.

Ранее он отмечал, что после взрывов на аэродромах 5 декабря у РФ все еще остается достаточно самолетов.

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