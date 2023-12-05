У Шойгу бредят "взятием" Марьинки. ВСУ опровергли ложь окупантов

Офицер отметил, что оккупанты часто выдают желаемое за действительное. В ситуации с Марьинкой происходит такая же картина.

"Оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", - подчеркивает Штупун.

По словам представителя Сил обороны Таврического, в городе "продолжаются жестокие и кровопролитные бои", и противник "не взял Марьинку, как он заявляет".

При этом спикер обращает внимание, что российские захватчики поставили перед собой цель до конца 2023 года "взять Марьинку и Авдеевку".

"Этого не выйдет, и ни на что больше враг в принципе не способен", - резюмирует Штупун.

Марьинка на карте DeepState по состоянию на 5 декабря (фото: скрин deepstatemap.live)

Ситуация в Марьинке

Марьинка находится на линии фронта с начала российско-украинской войны в 2014 году. После широкомасштабного вторжения РФ бои за населенный пункт возобновились с высокой интенсивностью. В городе значительные разрушения, и большинство зданий уже превратились в руины.

В начала декабря российские "военкоры" стали распространять сообщения о якобы полном взятии Маринки под контроль. При этом подобные заявления звучат уже не впервые. В то же время в Минобороны РФ также уже успели объявить о будто бы захвате населенного пункта.

По данным британской разведки, в последние недели российские войска постепенно продвигаются через руины Марьинки, и сейчас могут контролировать большую часть застроенной территории.

Добавим, что в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 5 декабря отмечалось, что на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Там украинские защитники отразили 18 атак противника.