Шойгу хочет еще больше увеличить численность армии РФ: названо цифру

"Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих. В том числе военнослужащих по контракту - 695 тысяч человек", - сказал он.

При этом он отметил, что нужно переформировать мотострелковые дивизии в 7 мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном округах и на Северном флоте. В Воздушно-десантных войсках необходимо дополнитель сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии.

Для каждой общевойсковой танковой армии Шойгу предлагает содержать смешанно-авиационную дивизию и бригаду армейской авиации, численностью 80-100 боевых вертолетов.

Кроме того, он считает нужным дополнительно сформировать 3 управления авиационных дивизий, 8 бомбардировочных авиационных полков, 1 истребительный авиационный полк и 6 бригад армейской авиации.

Для создания артиллерийского резерва на стратегических резервах - сформировать 5 артиллерийских дивизий военных округов, а также артиллерийские бригады большой мощности.

Шойгу также хочет в береговых войсках ВМС на базе существующих бригад морской пехоты сформировать 5 дивизий морской пехоты.

Отметим, что с 1 января 2023 года штатная численность Вооруженных сил РФ определена в 1 150 626 военных. Таким образом, в армию собираются отправить еще около 350 тысяч человек.

Кроме того, Шойгу заявил, что при комплектовании Вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный - повысить до 30 лет.

Тем временем российский диктатор Владимир Путин заявил, что 300 тысяч человек были мобилизированы и якобы половина из них уже воюет против Украины.

Кроме того, Шойгу заикнулся о новых наступательных операциях в Украине.

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