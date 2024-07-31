"Хранилище Судного дня". Где находится уникальное сооружение и пускают ли туда туристов

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Основное о Всемирном хранилище семян

Всемирное хранилище семян или Всемирное семенохранилище (на английском - Svalbard Global Seed Vault) - уникальное сооружение, предназначенное для сохранения генофонда современных зерновых культур.

Она, как "черный ящик", служит гуманитарным целям и является частью международной системы сохранения генетического разнообразия растений, которой руководит Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO).

Наружная часть Svalbard Global Seed Vault (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Там предлагают безопасное, бесплатное и долгосрочное хранение дубликатов семян из всех генобанков и стран, участвующих в совместных усилиях мирового сообщества по обеспечению будущего продовольственного снабжения мира.

Svalbard Global Seed Vault может сыграть определенную роль в случае глобальной катастрофы, поэтому некоторые называют его также "Хранилище Судного дня".

Вход в Хранилище Судного дня (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

В то же время, считается, что его ценность гораздо больше заключается в обеспечении резервного копирования отдельных коллекций семян - в случае, если оригинальные образцы (и их дубликаты в обычных генобанках) будут потеряны из-за:

стихийных бедствий

человеческих конфликтов

изменения политики

плохого управление или каких-либо других обстоятельств

Отгрузка образцов семян (скриншот: seedvault.no/about/the-facility)

Что именно "прячут" в Хранилище Судного дня

Во Всемирном хранилище хранятся семена, которые считаются ценными с точки зрения продовольствия и сельского хозяйства, а также имеют важное значение для исследований, селекции растений и образования (согласно международному законодательству).

Сохраненные там экземпляры более 5000 видов растений являются образцами семян с уникальными генотипами. Они включают:

сорта сельскохозяйственных культур

сорта культур с земельных угодий фермеров

селекционный материал

дикие растения (которые связаны с новыми сортами культур и могут быть донорами генов для них)

Пророщенные семена (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Согласно информации Svalbard Global Seed Vault, самой большой "коллекцией" образцов в хранилище являются сорта риса, пшеницы и ячменя:

более 150 000 образцов пшеницы и риса

около 80 000 образцов ячменя

Некоторые из представленных в хранилище культур (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)

Другие, широко представленные в Хранилище Судного дня культуры:

сорго (более 50 000 экземпляров)

виды фасоли Phaseolus (более 40 000 экземпляров)

кукуруза (более 35 000 экземпляров)

вигна из семейства бобовых (более 30 000 экземпляров)

соя (более 25 000 экземпляров)

трава кикуйю (более 20 000 экземпляров)

нут, или турецкий горох (более 20 000 экземпляров)

картофель, арахис, бобы Cajanus или голубиный горох, овес, рожь, люцерна, зерновые гидриды Tritikosecale и Brassica (от 10 000 до 20 000 образцов семян)

Где расположено хранилище и пускают ли туда туристов

Считается, что идея создания Всемирного хранилища семян принадлежит защитнику природы Кэри Фаулеру. Соответствующую инициативу обсуждали в 1980-х годах.

В 1984 году Nordic Gene Bank (ныне NordGen) создал резервное хранилище семян в заброшенной угольной шахте вблизи норвежского города Лонгйир (в стальном контейнере внутри угольной шахты №3), однако идея создания более глобального хранилища продолжала развиваться.

Лонгйир (фото: commons.wikimedia.org)

Ученые отмечали, что вечная мерзлота (с температурой около -3,5°C) не является оптимальной для хранения глобального генетического наследия. Кроме того, хранение скандинавской коллекции семян в угольной шахте, где периодически фиксировали высокий уровень углеводородных газов, не было достаточно безопасным.

Учитывая это было принято решение создать новую конструкцию "в нетронутых породах" - с дополнительным охлаждением (для снижения температуры до необходимого уровня, стандартного для генобанков) и без угля.

В октябре 2004 года правительство Норвегии обязалось профинансировать и создать Всемирное хранилище семян в горах острова Шпицберген (другое название - Свалбар). Речь идет о норвежском архипелаге, расположенном в Северном Ледовитом океане в 1300 км от Северного полюса.

Месторасположение архипелага (карта: google.com/maps)

В июне 2006 года премьер-министры Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии торжественно заложили первый камень "будущего хранилища", а 26 февраля 2008 года состоялось официальное открытие Svalbard Global Seed Vault, вырезанного в "первозданной твердой скале".

Зона хранения семян находится на глубине более 100 метров в горе и под слоями скалы толщиной от 40 до 60 метров. Она имеет дополнительную систему охлаждения, позволяющую снизить стабильную там температуру минус 3-4°C до минус 18°C.

Семенной склад состоит из трех залов (размером около 9,5 на 27 метров), каждый из которых может вместить около 1,5 млн образцов семян. То есть общая емкость хранилища - 4,5 млн экземпляров.

В настоящее время фонды Svalbard Global Seed Vault составляют более 1 200 000 образцов семян (из трех залов используется только один, охлажденный до минус 18°С и оборудованный стеллажами для семенных ящиков). По состоянию на начало 2018 там хранились также 4 231 образец украинских культур (в частности сорта мироновской селекционной пшеницы, выведенные нашими учеными).

Для лучшего хранения семена упаковывают в герметичные пакеты из трех слоев фольги, затем помещают в пластиковые контейнеры на металлических стеллажах. Низкая температура и ограниченный доступ кислорода обеспечивают низкую метаболическую активность и замедляют старение семян.

Металлические стеллажи в хранилище (скриншот: seedvault.no/about/the-facility)

Входной портал - простая бетонная конструкция, которая со временем приобрела статус "мировой иконы" (частично - благодаря освещенной волоконно-оптической художественной инсталляции "Вечная реперкуссия" норвежского художника Дайвеке Санне).

Внешний портал является входом в хранилище (фото: seedvault.no/about/the-facility)

Посетители Шпицбергена часто подходят к Хранилищу Судного дня, чтобы сделать селфи или групповые фото и "поставить галочку", что они там были. В то же время внутрь хранилища путешественников и туристов просто так не пускают.

Вместо этого каждый желающий может прогуляться по хранилищу онлайн - благодаря специальному виртуальному туру.

Начало виртуальной экскурсии (скриншот: seedvaultvirtualtour.com)