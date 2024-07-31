"Хранилище Судного дня". Где находится уникальное сооружение и пускают ли туда туристов

На архипелаге в Северном Ледовитом океане, подальше от глаз большинства путешественников, "скрывается" уникальное Всемирное хранилище семян, или как его еще называют - Хранилище Судного дня.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом хранилище, чем оно уникально и пускают ли в него туристов.
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Всемирное хранилище семян или Всемирное семенохранилище (на английском - Svalbard Global Seed Vault) - уникальное сооружение, предназначенное для сохранения генофонда современных зерновых культур.
Она, как "черный ящик", служит гуманитарным целям и является частью международной системы сохранения генетического разнообразия растений, которой руководит Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства (FAO).
Наружная часть Svalbard Global Seed Vault (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)
Там предлагают безопасное, бесплатное и долгосрочное хранение дубликатов семян из всех генобанков и стран, участвующих в совместных усилиях мирового сообщества по обеспечению будущего продовольственного снабжения мира.
Svalbard Global Seed Vault может сыграть определенную роль в случае глобальной катастрофы, поэтому некоторые называют его также "Хранилище Судного дня".
Вход в Хранилище Судного дня (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)
В то же время, считается, что его ценность гораздо больше заключается в обеспечении резервного копирования отдельных коллекций семян - в случае, если оригинальные образцы (и их дубликаты в обычных генобанках) будут потеряны из-за:
Отгрузка образцов семян (скриншот: seedvault.no/about/the-facility)
Во Всемирном хранилище хранятся семена, которые считаются ценными с точки зрения продовольствия и сельского хозяйства, а также имеют важное значение для исследований, селекции растений и образования (согласно международному законодательству).
Сохраненные там экземпляры более 5000 видов растений являются образцами семян с уникальными генотипами. Они включают:
Пророщенные семена (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)
Согласно информации Svalbard Global Seed Vault, самой большой "коллекцией" образцов в хранилище являются сорта риса, пшеницы и ячменя:
Некоторые из представленных в хранилище культур (скриншот: seedvault.no/about/the-seeds)
Другие, широко представленные в Хранилище Судного дня культуры:
Считается, что идея создания Всемирного хранилища семян принадлежит защитнику природы Кэри Фаулеру. Соответствующую инициативу обсуждали в 1980-х годах.
В 1984 году Nordic Gene Bank (ныне NordGen) создал резервное хранилище семян в заброшенной угольной шахте вблизи норвежского города Лонгйир (в стальном контейнере внутри угольной шахты №3), однако идея создания более глобального хранилища продолжала развиваться.
Лонгйир (фото: commons.wikimedia.org)
Ученые отмечали, что вечная мерзлота (с температурой около -3,5°C) не является оптимальной для хранения глобального генетического наследия. Кроме того, хранение скандинавской коллекции семян в угольной шахте, где периодически фиксировали высокий уровень углеводородных газов, не было достаточно безопасным.
Учитывая это было принято решение создать новую конструкцию "в нетронутых породах" - с дополнительным охлаждением (для снижения температуры до необходимого уровня, стандартного для генобанков) и без угля.
В октябре 2004 года правительство Норвегии обязалось профинансировать и создать Всемирное хранилище семян в горах острова Шпицберген (другое название - Свалбар). Речь идет о норвежском архипелаге, расположенном в Северном Ледовитом океане в 1300 км от Северного полюса.
Месторасположение архипелага (карта: google.com/maps)
В июне 2006 года премьер-министры Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии торжественно заложили первый камень "будущего хранилища", а 26 февраля 2008 года состоялось официальное открытие Svalbard Global Seed Vault, вырезанного в "первозданной твердой скале".
Зона хранения семян находится на глубине более 100 метров в горе и под слоями скалы толщиной от 40 до 60 метров. Она имеет дополнительную систему охлаждения, позволяющую снизить стабильную там температуру минус 3-4°C до минус 18°C.
Семенной склад состоит из трех залов (размером около 9,5 на 27 метров), каждый из которых может вместить около 1,5 млн образцов семян. То есть общая емкость хранилища - 4,5 млн экземпляров.
В настоящее время фонды Svalbard Global Seed Vault составляют более 1 200 000 образцов семян (из трех залов используется только один, охлажденный до минус 18°С и оборудованный стеллажами для семенных ящиков). По состоянию на начало 2018 там хранились также 4 231 образец украинских культур (в частности сорта мироновской селекционной пшеницы, выведенные нашими учеными).
Для лучшего хранения семена упаковывают в герметичные пакеты из трех слоев фольги, затем помещают в пластиковые контейнеры на металлических стеллажах. Низкая температура и ограниченный доступ кислорода обеспечивают низкую метаболическую активность и замедляют старение семян.
Металлические стеллажи в хранилище (скриншот: seedvault.no/about/the-facility)
Входной портал - простая бетонная конструкция, которая со временем приобрела статус "мировой иконы" (частично - благодаря освещенной волоконно-оптической художественной инсталляции "Вечная реперкуссия" норвежского художника Дайвеке Санне).
Внешний портал является входом в хранилище (фото: seedvault.no/about/the-facility)
Посетители Шпицбергена часто подходят к Хранилищу Судного дня, чтобы сделать селфи или групповые фото и "поставить галочку", что они там были. В то же время внутрь хранилища путешественников и туристов просто так не пускают.
Вместо этого каждый желающий может прогуляться по хранилищу онлайн - благодаря специальному виртуальному туру.
Начало виртуальной экскурсии (скриншот: seedvaultvirtualtour.com)
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Svalbard Global Seed Vault, Wikipedia, seedvaultvirtualtour.com, Google maps, YouTube-канал Motherboard.
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