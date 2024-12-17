В Шотландии чиновникам запретили применять WhatsApp на рабочих телефонах

Правительство Шотландии прекратит использование WhatsApp на рабочих телефонах после объявления результатов внешнего аудита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В частности, с весны следующего года с рабочих телефонов чиновников Шотландии будут удалены все "некорпоративные мобильные приложения для обмена сообщениями". Этот запрет будет касаться всех мессенджеров, которые не используются для официальной правительственной связи - не только WhatsApp, но и Signal и Facebook Messenger.
Напомним, правительство Шотландии заказало аудит использования мессенджеров в январе 2024 года в рамках оценки "открытости и прозрачности" своей деятельности. Ему предшествовала критика в сторону шотландских чиновников из-за нецензурных сообщений в WhatsApp, которым начали активно пользоваться во время пандемии коронавируса.
При этом, некоторые чиновники признались, что удаляли сообщения, написанные во время пандемии.
Напомним, что ряд учреждений Украины запрещают использовать Telegram. Из последних новостей известно, что к этому перечню присоединилась Национальная академия наук Украины (НАН).
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