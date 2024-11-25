ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Telegram запретили в Национальной академии наук: что известно

Понедельник 25 ноября 2024 14:57
UA EN RU
Telegram запретили в Национальной академии наук: что известно Фото: НАН Украины (facebook.com NASofUkraine)
Автор: Нина Еланская

Национальная академия наук Украины (НАН) присоединилась к перечню учреждений, ограничивающих использование Telegram для служебного общения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научного сотрудника НАН Антона Сенко.

Это решение объясняется рисками безопасности, связанными с приложением, которое все чаще попадает под пристальное внимание из-за сомнительной защищенности данных пользователей.

"К сожалению, пока каналы в WhatsApp демонстрируют свою несостоятельность. Все остальные параллельные платформы - тоже. Тем не менее, шаги эти, безусловно, верны. Думайте об альтернативах и внедряйте их в жизнь", - отметил Сененко.


Фото: распоряжение НАН Украины №632 (facebook.com senenkoanton)

Запрет использования Telegram

Telegram, основанный в 2013 году российским предпринимателем Павлом Дуровым, известен также создание российской подсанкционной соцсети "ВКонтакте", вызывает множество вопросов безопасности и защищенности данных пользователей.

В прошлом месяце Верховная Рада заявила, что ограничит использование Telegram для работников своего аппарата, придерживаясь рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В том же месяце, а именно 9 октября, Национальный совет по телевидению и радиовещанию ввел специальный порядок доступа к Telegram и заявил, что стремится к полной блокировке мессенджера в Украине.

Запрещать мессенджер начали украинские вузы. Это решение было принято Черновицким национальным университетом имени Юрия Федьковича, а также Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко и Национальным авиационным университетом.

Напомним, мессенджер также недавно запретили в Национальном университете "Киево-Могилянская академия".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram НАН Украины
NEWS
Утратят ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики
Утратят ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая: ответ Минэкономики
DAILY
План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина План, которого нет. Что Трамп думает о войне в Украине и к чему готовятся у Зеленского