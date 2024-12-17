В Шотландии чиновникам запретили применять WhatsApp на рабочих телефонах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

В частности, с весны следующего года с рабочих телефонов чиновников Шотландии будут удалены все "некорпоративные мобильные приложения для обмена сообщениями". Этот запрет будет касаться всех мессенджеров, которые не используются для официальной правительственной связи - не только WhatsApp, но и Signal и Facebook Messenger.

Напомним, правительство Шотландии заказало аудит использования мессенджеров в январе 2024 года в рамках оценки "открытости и прозрачности" своей деятельности. Ему предшествовала критика в сторону шотландских чиновников из-за нецензурных сообщений в WhatsApp, которым начали активно пользоваться во время пандемии коронавируса.

При этом, некоторые чиновники признались, что удаляли сообщения, написанные во время пандемии.