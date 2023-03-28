В Шотландии избрали нового первого министра

Его кандидатуру поддержало большинство кандидатов, теперь ее должен согласовать король. Официальное заседание по приведению Юсафа к присяге пройдет на сессии в Эдинбурге в среду, 29 марта.

"Моей отправной точкой всегда будет то, что мы все хотим лучшего для Шотландии и народа, который мы имеем честь представлять. Я буду работать каждый час каждый день, чтобы использовать потенциал Шотландии и каждого отдельного человека в ней", - рассказал Юсаф.

Заметим, первый министр возглавляет правительство Шотландии, отвечает за формирование, разработку и презентацию политики правительства страны. Юсаф станет первым лидером Шотландии из Южной Азии. Отец чиновника родился в Пакистане и только в 1960-х его семья иммигрировала в Шотландию. Новый первый министр родился и окончил университет в Глазго. Его мать родом из Кении из семьи южноазиатского происхождения.