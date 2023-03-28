В Шотландии избрали нового первого министра

В Шотландии был официально избран новый первый министр. Его должность занял мусульманин Хумза Юсаф от Шотландской национальной партии (SNP).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News .
Его кандидатуру поддержало большинство кандидатов, теперь ее должен согласовать король. Официальное заседание по приведению Юсафа к присяге пройдет на сессии в Эдинбурге в среду, 29 марта.
"Моей отправной точкой всегда будет то, что мы все хотим лучшего для Шотландии и народа, который мы имеем честь представлять. Я буду работать каждый час каждый день, чтобы использовать потенциал Шотландии и каждого отдельного человека в ней", - рассказал Юсаф.
Заметим, первый министр возглавляет правительство Шотландии, отвечает за формирование, разработку и презентацию политики правительства страны. Юсаф станет первым лидером Шотландии из Южной Азии. Отец чиновника родился в Пакистане и только в 1960-х его семья иммигрировала в Шотландию. Новый первый министр родился и окончил университет в Глазго. Его мать родом из Кении из семьи южноазиатского происхождения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявила, что после восьми лет работы в должности первого министра Шотландии уходит в отставку.
Напомним, в прошлом году в Шотландии анонсировали второй референдум о независимости . Он должен был состояться 19 октября 2023 года.
Кроме того, весной 2019 года Стерджен, выступая на весенней конференции Шотландской национальной партии, заявила, что пора сделать региону выбор в пользу независимости . Она отмечала, что Лондон не должен мешать Шотландии в праве самоопределения.
В 2020 году Шотландия планировала провести референдум о выходе из состава Британии. К тому времени выборы планировали провести в мае 2021 года.
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