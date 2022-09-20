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Шотландия – Украина: сборные почтут память Елизаветы II перед матчем Лиги наций

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Глазго, Вторник 20 сентября 2022 17:05
Шотландия – Украина: сборные почтут память Елизаветы II перед матчем Лиги наций Фото: Сборная Украины перед предыдущим матчем с Шотландией (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сборные Шотландии и Украины отдадут честь умершей британской королеве Елизавете II перед стартовым свистком перенесенного матча 1-го тура Лиги наций 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter британцев.

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Соперники и болельщики на трибунах почтут Елизавету II перед матчем. До стартового свистка пройдет минута аплодисментов в честь ушедшей из жизни 8 сентября в шотландском замке Балморал британской королевы.

Уход в вечность монарха ранее заставил Премьер-лигу и другие профессиональные дивизионы Англии и Шотландии перенесли все запланированные на 9-12 сентября матчи в знак траура. Ряд поединков на прошлой неделе тоже был отменен по соображениям безопасности во время церемонии прощания с королевой.

Ранее УАФ объявила о трансляции трех матчей Лиги наций в эфире национального телемарафона "Единые новости". Кроме того, поединки "сине-желтых" будет показывать официальный YouTube-канал ассоциации.

К слову, президент УАФ Павелко анонсировал отстранение сборной России от Евро-2024.

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Елизавета II Сборная Украины Лига наций
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