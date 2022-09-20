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Шотландия – Украина: Лунин оценил готовность заменить травмированного Бущана

Фото: Андрей Лунин и Андрей Пятов в лагере сборной Украины в 2021 году (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Резервный голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин высказался относительно подготовки национальной команды к перенесенному матчу 1-го тура Лиги наций 2022/23 против сборной Шотландии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Матч Шотландия – Украина состоится 21 сентября в Глазго. Поединок примет стадион "Хэмпден Парк". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Украинский вратарь пожелал как можно скорее поправиться основному киперу сборной Бущану. Резервист подтвердил, что не испытывает проблем с кондициями, поскольку привык к роли подмены и работает над тем, чтобы быть готовым войти в игру в любой момент.

"Самое важное – результат команды. Если я смогу помочь, то хорошо. Конечно, всегда хочется играть, чувствовать эту атмосферу. Ты тренируешься для того, чтобы играть. Если мне доверят место в воротах, то я сделаю все, чтобы помочь", – заявил. Лунин.

На место в воротах "сине-желтых" в матче против Шотландии претендуют также голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин и вратарь полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык. Еще один кипер – Евгений Волынец из ковалевского "Колоса" – готовится к поединку против Армении и второй встрече с шотландцами.

Ранее УАФ объявила о трансляции трех матчей Лиги наций в эфире национального телемарафона "Единые новости". Кроме того, поединки "сине-желтых" будет показывать официальный YouTube-канал ассоциации.

К слову, президент УАФ Павелко анонсировал отстранение сборной России от Евро-2024.

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