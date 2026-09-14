Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят выйти из состава Британии для вступления в ЕС

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве самостоятельно определять свое будущее. Их националистические лидеры подписали меморандум о сотрудничестве и заявили о будущем своих наций в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - Джон Свинни из Шотландской национальной партии (SNP), Рун ап Иорверт из "Плейд Кимру" и Мишель О'Нил из "Шинн Фейн" - выступили вместе на пресс-конференции в Кардиффе.

Это первый случай, когда три части Соединенного Королевства одновременно возглавляют представители националистических партий.

Политики заявили, что "времена Вестминстера подходят к концу", а политический ландшафт на Британских островах меняется.

Свинни назвал встречу "решающим моментом в конституционном развитии Великобритании".

По словам лидеров, их политические движения набирают обороты, а конституционные изменения становятся все ближе.

Чего хотят националисты

Представители трех партий призвали признать право их наций на самоопределение. Они также хотят, чтобы правительство Великобритании готовилось к возможным конституционным изменениям в каждой юрисдикции и способствовало их проведению.

В то же время у политических сил есть разные взгляды на то, каким должно быть будущее их территорий.

Шотландская государственная партия выступает за независимость Шотландии. "Плейд Кимру" стремится к независимости Уэльса. "Шинн Фейн" выступает за воссоединение Северной Ирландии с остальной Ирландией.

Несмотря на отличия, лидеры заявили о совместной решимости добиться того, чтобы голоса их наций были услышаны.

Соглашение о сотрудничестве

Первые министры подписали "меморандум о взаимопонимании". Документ предусматривает сотрудничество для построения более "сильной и справедливой экономики", развития собственных энергетических ресурсов и совместного продвижения интересов их наций.

Отдельно в меморандуме говорится, что будущее этих наций "лежит в Европейском Союзе".

К встрече также присоединилась Мэри Лу Макдональд, глава "Шинн Фэйн". Она назвала подписание соглашения "историческим событием".

"Это тот момент, когда мы коллективно отстаиваем наше неотъемлемое право решать наше будущее", – заявила Макдональд.

В то же время участники подчеркнули, что каждая нация будет определять свой дальнейший путь самостоятельно и в свое время.

Таким образом, хотя Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия имеют различные конституционные цели, их националистические лидеры договорились координировать действия и выступать совместно за право своих наций определять будущее.