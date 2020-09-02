Шотландія підготує проект щодо нового референдуму про незалежність

Уряд Шотландії підготує законопроєкт для організації другого референдуму про незалежність. Міністри погодилися, що не будуть планувати референдум раніше, ніж відбудуться вибори до парламенту Шотландії у травні 2021 року.

Про це повідомляє ВВС.

Перший міністр Нікола Стерджен розповіла, що буде підготовлено законопроект, де пропишуть часові рамки та запитання для нового референдуму.

У програмі щодо відповідного документа йдеться, що "якщо у майбутньому парламенті Шотландії законопроєкт отримає підтримку більшості, для уряду Британії більше не буде моральних чи демократичних виправдань, щоб ігнорувати право народу Шотландії визначати своє майбутнє".

Своєю чергою, опозиційні партії звинуватили Стерджен у тому, що вона підіймає питання незалежності, не поспішаючи розв'язувати соціальні питання.

Нагадаємо, у грудні минулого року Нікола Стерджен написала листа прем'єру Британії Борису Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум.

Джонсон відправив Стерджен офіційний лист, в якому відмовив Шотландії у проведенні референдуму про незалежність.

Після цього Стерджен заявила, що шотландський уряд планує винести на розгляд парламенту питання про вихід країни зі складу Сполученого Королівства, незважаючи на відмову від проведення референдуму з боку Лондона.