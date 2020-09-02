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Шотландія підготує проект щодо нового референдуму про незалежність

Автор: Андрій Козловський

Уряд Шотландії підготує законопроєкт для організації другого референдуму про незалежність. Міністри погодилися, що не будуть планувати референдум раніше, ніж відбудуться вибори до парламенту Шотландії у травні 2021 року.

Про це повідомляє ВВС.

Перший міністр Нікола Стерджен розповіла, що буде підготовлено законопроект, де пропишуть часові рамки та запитання для нового референдуму.

У програмі щодо відповідного документа йдеться, що "якщо у майбутньому парламенті Шотландії законопроєкт отримає підтримку більшості, для уряду Британії більше не буде моральних чи демократичних виправдань, щоб ігнорувати право народу Шотландії визначати своє майбутнє".

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Своєю чергою, опозиційні партії звинуватили Стерджен у тому, що вона підіймає питання незалежності, не поспішаючи розв'язувати соціальні питання.

Нагадаємо, у грудні минулого року Нікола Стерджен написала листа прем'єру Британії Борису Джонсону з проханням надати шотландському парламенту повноваження призначити другий референдум.

Джонсон відправив Стерджен офіційний лист, в якому відмовив Шотландії у проведенні референдуму про незалежність.

Після цього Стерджен заявила, що шотландський уряд планує винести на розгляд парламенту питання про вихід країни зі складу Сполученого Королівства, незважаючи на відмову від проведення референдуму з боку Лондона.

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