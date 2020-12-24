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У Шотландії на тлі угоди щодо Brexit знову заговорили про незалежність

Автор: РБК-Україна

Рішення про вихід Великобританії з Європейського союзу реалізується всупереч бажанням мешканців Шотландії. У зв'язку з цим Шотландія повинна здобути незалежність.

Про це заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен в Twitter.

"Brexit відбувається проти волі Шотландії. І немає угоди, яке коли-небудь компенсує те, що у нас забирає Brexit Настав час намітити наше власне майбутнє як незалежної європейської держави", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні Британія і ЄС досягли згоди щодо торгової угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

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Раніше Джонсон відмовився продовжувати переговори з ЄС у 2021 році, про що його просили представники правлячої Консервативної партії.

Крім того, Джонсон сподівається, що уряд Британії зможе розглянути торгову угоду після Brexit 30 грудня.

Водночас у Європарламенті заявили, що не встигнуть до кінця поточного року розглянути і схвалити торгову угоду між Британією.

Прогноз погоди
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