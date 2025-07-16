В Шостке во время угрозы баллистики прогремел взрыв во время угрозы баллистики

В среду, 16 июля, в городе Шостка, что в Сумской области, прогремел взрыв. Украинцев предупреждали об угрозе баллистического удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и "Суспільне".
Около 17:20 в ряде областей был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара.
А уже в 17:20 в сети начали сообщать о звуках взрыва в Шостке.
В то же время Воздушные силы предупредили о вражеских разведывательных дронах над Сумской областью.
"Вражеские разведывательные БпЛА в Сумской области, в районе города Шостка", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17:45 по областям объявлен отбой тревоги. Информации о повреждениях или раненых в Шостке - не поступало.
Напомним, что вечером, 12 июля, россияне ударили беспилотниками по Шосткинской общине. Там в результате российской атаки загорелись нежилые помещения.
Кроме того, днем враг ударил по области, в результате удара управляемой авиабомбы погибли двое жителей одного из сел Великочорнецкого старостата. Сообщалось о разрушениях и поврежденных домах.
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