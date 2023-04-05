Шольца проверят на причастность к мошенничеству в 30 млрд евро, - Politico

Немецкий канцлер Олаф Шольц столкнулся с расследованием в связи со скандалом по налоговому мошенничеству на 30 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Напомним,
бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп стал вторым в истории США главой арестованного государства.
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