Советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию

Россия должна выплатить репарации Украине и пройти "депутинизацию". При этом президент России Владимир Путин должен ответить персонально за совершенные преступления, в рамках аналога Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, советника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Гойсгена, передает DW .

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, - сказал он. - Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

Кроме того, Хойсген призвал к персональной ответственности, приведя в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы.

"Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", - объяснил эксперт.