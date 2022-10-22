ua ru
Сб, 22 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию

Новина українською →
Украина, Суббота 22 октября 2022 16:17
Советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию Фото: советник бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристоф Гойсген (facebook.com/dgvn.e.V)
Автор: Наталия Гурковская

Россия должна выплатить репарации Украине и пройти "депутинизацию". При этом президент России Владимир Путин должен ответить персонально за совершенные преступления, в рамках аналога Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Мюнхенской конференции по безопасности, советника бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель Кристофа Гойсгена, передает DW.

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией, - сказал он. - Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок".

Кроме того, Хойсген призвал к персональной ответственности, приведя в пример Нюрнбергский процесс, в ходе которого военные преступники были приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы.

"Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", - объяснил эксперт.

Как сообщалось, Украина будет добиваться от России репараций в размере 300 млрд долларов в связи с ущербом, нанесенным из-за полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
Оккупанты снова бьют по Украине, есть "прилеты": что известно сейчас
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции