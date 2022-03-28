Шольц про заяву Байдена: у НАТО немає мети змінити владу в Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Північноатлантичний альянс не ставить собі за мету зміну влади в Росії. Дане питання не розглядається навіть у політиці, обраній НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ARD .

"Це не є нашою метою. Ми єдині в тому, що зміна режиму в Росії не стоїть на порядку денному і не є метою політики, яку ми ведемо", - підкреслив канцлер.

Шольц прокоментував виступ напередодні в Польщі президента США Джо Байдена. Американський лідер заявив, що"Путін не може залишатися при владі".

Раніше Кремль відреагував на заява президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі", заявивши, що росіяни самі повинні вибирати собі президента.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.