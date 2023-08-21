Шольц заявил, что запад не планирует свергать "режим Путина"

Российский диктатор Владимир Путин "очень боится" того, что страны запада планируют свергнуть его режим, но таких планов нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Deutsche Welle.

"Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем", – сказал Шольц.

Он заявил, что только сам Путин "несет ответственность за свою диктатуру". При этом он считает, что Путину необходимо смириться с тем, что рядом с Россией будет Европейский Союз.

Шольц также пообещал, что будет стараться не допустить прямого втягивания Германии в войну в Украине.

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

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