RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц заявил, что ведет переговоры о танках Leopard для Украины с союзниками

Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия обсуждает с союзниками возможные поставки тяжелых танков Leopard в Украину, но для каких-либо анонсов необходимо согласовать этот вопрос с другими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца в интервью Bloomberg.

"Я всегда думаю о ситуации… Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку", - заявил Шольц, комментируя возможную передачу танков Украине.

Канцлер также отметил, что его страна поддерживает Украину "столько, сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать". Но он уточнил, что одна из главных целей сейчас - не допустить войны между Россией и НАТО.

Отметим, что от правительства Германии зависит то, смогут ли другие страны поставлять в Украину Leopard, поскольку для этого необходимо соответствующее разрешение.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес после анонса передачи танков Украине призвал Германию разрешить поставки Leopard для ВСУ.

Также мы писали, что в Германии назначат нового министра обороны. Им станет Борис Писториус. В правительстве ФРГ отмечают, что первое его решение будет касаться танков для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВоенная помощьОлаф Шольц