Шольц заявил, что ведет переговоры о танках Leopard для Украины с союзниками

"Я всегда думаю о ситуации… Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями - мы никогда не действуем в одиночку", - заявил Шольц, комментируя возможную передачу танков Украине.

Канцлер также отметил, что его страна поддерживает Украину "столько, сколько необходимо, и всеми средствами, которые она может использовать". Но он уточнил, что одна из главных целей сейчас - не допустить войны между Россией и НАТО.

Отметим, что от правительства Германии зависит то, смогут ли другие страны поставлять в Украину Leopard, поскольку для этого необходимо соответствующее разрешение.