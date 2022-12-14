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Шольц заявил о единстве ЕС в поддержке Украины: попытки это сорвать потерпят неудачу

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

У ЕС есть единство в своей поддержке Украины. Попытки подорвать ценности блока путем блокирования решений потерпят неудачу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, которого цитирует Sky News.

Также он отметил, что "попытки подорвать ценности блока путем блокирования внешнеполитических мер терпят неудачу". Как предполагают в СМИ, вероятно, Шольц имел в виду позицию Венгрии.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что страны Евросоюза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. Впрочем, сначала венгерская сторона блокировала этот процесс.

Добавим, так, премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что причиной такой позиции является якобы нежелание его страны "ставить интересы Украины выше собственных".

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ЕвросоюзОлаф Шольц