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Шольц заявив про повернення до нормандського формату. Сторони ведуть "жорсткі дискусії"

Автор: Артур Родивилов

Німеччина, Франція, Україна і Росія повернулися до нормандського формату. Сторони ведуть жорсткий діалог, розуміючи всю складність ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца на прес-конференції з президентом США Джо Байденом.

Він зазначив, що сторони тримають відкритий діалог.

"Поки нам не вдавалося в повному обсязі скористатися цим форматом (нормандським - ред.) в останні кілька років. Ми повертаємося до цього формату. У нас ведуться жорсткі дискусії в рамках цього формату. І всі лідери розуміють складність даної ситуації", - заявив Шольц.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив можливість особливого статусу Донбасу з так званим "правом вето", яке дозволило б представникам цих районів у центральній владі блокувати стратегічні рішення України.

Російський парламентер у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявляв, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можлива тільки після розв'язання питання з особливим статусом Донбасу.

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Нормандський формат